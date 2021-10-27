***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 1.089.236.758 994.041.049Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 739.246.943 665.739.196Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -482.371 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 350.472.186 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 3.178.392.029 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 213.520.687 112.389.182Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 289.042.718 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.675.828.624 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 76.947.335 62.869.408Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 36.117.695 35.330.094Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 40.829.640 27.539.314Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 3.245.569 1.589.357Ortaklardan Alacaklar12.2 565.596 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar66.690 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 2.613.283 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 461.872 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar74.574 75.294Diğer Çeşitli Alacaklar141.795 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI43.800.788 57.221.136Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 26.936.179 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları1.627.335 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 15.237.274 34.068.484DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 3.914.270 3.188.280Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 2.284.450 1.306.315Personele Verilen Avanslar47.1 1.629.820 1.881.965Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.395.998.621 3.349.379.805CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 33.487.616.703 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1 214.315.481 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 33.273.301.222 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 13.127 13.543Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 13.127 13.543Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 64.419.549 52.765.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 31.937.525 16.044.009Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 31.399.417 22.648.518Motorlu Taşıtlar6.3.4 6.172.480 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 31.606.043 30.677.139Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 21.942.452 45.617.311Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -58.638.368 -63.943.160Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 138.919.868 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 210.074.732 157.401.429Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -103.889.424 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 32.734.560 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.304.291 1.301.700Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.304.291 1.301.700DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 36.775.902 10.503.427Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 36.775.902 10.503.427Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI33.731.947.140 30.819.891.350TOPLAM VARLIKLAR