***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
08.08.2022 21:32
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 798.800.970 1.038.319.125
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 255.512.393 586.376.722
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -515.644 -271.671
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 543.804.221 452.214.074
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 7.321.553.613 5.011.546.379
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 720.124.669 369.357.135
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 202.230.427 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 652.026.770 383.891.491
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 5.747.171.747 4.258.297.753
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 125.105.366 89.670.827
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 60.090.045 46.127.620
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 65.015.321 43.543.207
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 9.625.871 5.179.798
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 5.233.685 5.067.908
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
17.072 61.980
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 4.375.114 49.910
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 262.147 244.210
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
44.685 44.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
18.937 1.000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
198.525 198.525
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
151.770.685 36.428.178
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 105.024.313 26.487.439
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
7.240.029 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 39.506.343 9.940.739
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 4.034.693 2.629.470
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 3.235.245 2.143.088
Personele Verilen Avanslar
47.1 799.448 486.382
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
8.411.153.345 6.184.017.987
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 52.765.895.125 43.743.106.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1,17.2,17.15 346.880.027 297.737.441
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
4,12.1,17.5,17.6,19 52.419.015.098 43.445.368.974
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 28.555 27.150
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 28.555 27.150
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.897.700 2.897.700
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9,45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 897.700
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 85.224.209 67.520.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 56.265.367 30.226.322
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 27.207.828 25.205.721
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 5.870.700 6.172.480
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 25.834.470 24.459.025
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 25.590.460 25.949.329
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -55.544.616 -44.492.563
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 232.766.671 176.377.445
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 322.884.691 254.426.560
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -143.994.684 -115.209.407
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 53.876.664 37.160.292
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.417.047 3.047.621
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.417.047 3.047.621
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 106.829.585 38.974.937
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 106.829.585 38.974.937
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
53.197.058.892 44.031.951.582
TOPLAM VARLIKLAR
61.608.212.237 50.215.969.569
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 4.376.309 2.485.093
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 8.589.721 7.006.241
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.213.412 -4.521.148
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 577.775.936 490.757.741
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 108.746.741 77.388.928
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 469.029.195 413.210.480
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 0 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 43.136.565 29.419.251
Ortaklara Borçlar
19 1.296.349 694.425
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2,19 2.627 2.022.175
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 672.948 789.013
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 41.164.641 25.913.638
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 40.249.312 39.619.364
Alınan Depozito ve Teminatlar
11.016 8.813
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
40.238.296 39.610.551
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
253.910.200 191.925.200
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 109.492.505 71.659.980
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 41.157.971 37.878.326
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20 17.15 103.259.724 82.386.894
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
127.378.959 81.929.454
Ödenecek Vergi ve Fonlar
49.208.143 43.148.057
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.577.520 4.476.426
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 164.714.200
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -85.897.880 -130.409.229
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 58.145.302 48.207.627
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 58.145.302 48.207.627
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 84.542.199 24.338.599
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.442.581 1.818.460
Gider Tahahkkukları
19 82.097.563 22.518.084
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 9.088.409 5.363.370
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 9.088.409 5.363.370
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.198.603.191 914.045.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 19.256.955 21.619.619
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 37.065.831 41.447.808
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -17.808.876 -19.828.189
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,17.5, 17.6,19 52.419.015.098 43.444.431.495
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,17.5, 17.6,19 52.419.015.098 43.444.431.495
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 6.710.886.015 4.913.859.936
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 6.654.331.696 4.861.842.787
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 56.554.319 52.017.149
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
13.875.787 12.642.235
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
13.875.787 12.642.235
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 50.646.463 27.315.197
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 50.646.463 27.315.197
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
59.213.680.318 48.419.868.482
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
558.110.796 252.894.045
Yasal Yedekler
15.2 95.139.901 95.139.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 668.892.966 220.568.718
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -170.809.067 -44.638.573
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -35.124.498 -18.187.495
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
456.980.837 448.324.248
Dönem Net Karı
456.980.837 448.324.248
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.195.928.728 882.055.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
61.608.212.237 50.215.969.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
28.954.918 30.874.499 15.220.186 15.233.785
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
28.954.918 30.757.948 15.220.186 15.117.234
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 36.725.863 26.876.865 15.457.170 9.807.805
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 37.085.159 27.022.420 15.654.161 9.867.293
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -359.296 -145.555 -196.991 -59.488
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -7.770.945 3.881.083 -236.984 5.309.429
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -7.954.914 4.267.962 -333.697 5.385.819
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 183.969 -386.879 96.713 -76.390
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 116.551 0 116.551
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 116.551 0 116.551
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-30.134.351 -29.498.525 -12.817.478 -13.902.619
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -2.367.161 -1.152.251 -909.839 -571.456
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-2.266.974 -1.530.418 -850.269 -592.997
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.293.124 -1.599.511 -860.419 -601.090
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 26.150 69.093 10.150 8.093
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -100.187 378.167 -59.570 21.541
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-25.874 471.112 -46.291 165.034
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -74.313 -92.945 -13.279 -143.493
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -367.242 -265.084 -155.377 -96.827
Faaliyet Giderleri (-)
31 -27.391.299 -27.754.366 -11.751.924 -13.213.875
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.649 -326.824 -338 -20.461
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-8.649 -326.824 -338 -20.461
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.179.433 1.375.974 2.402.708 1.331.166
HAYAT TEKNİK GELİR
2.730.713.695 1.295.340.984 1.595.838.976 570.007.328
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.480.049.852 810.349.035 851.903.622 434.870.214
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 1.510.111.432 821.489.220 870.856.852 438.483.748
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 1.542.031.945 833.567.843 887.845.816 444.945.621
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -31.920.513 -12.078.623 -16.988.964 -6.461.873
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -30.061.580 -11.140.185 -18.953.230 -3.613.534
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -31.066.769 -11.295.990 -18.714.763 -3.355.094
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 1.005.189 155.805 -238.467 -258.440
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 1.181.619.654 451.837.783 702.303.860 124.684.146
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 69.044.189 33.154.166 41.631.494 10.452.968
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 69.044.189 33.154.166 41.631.494 10.452.968
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-2.501.219.245 -1.129.694.434 -1.469.583.292 -483.631.079
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -238.482.823 -104.509.162 -156.051.722 -63.435.093
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-217.710.180 -101.050.340 -139.177.449 -54.462.773
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-239.181.431 -101.596.720 -145.129.514 -54.766.234
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 21.471.251 546.380 5.952.065 303.461
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -20.772.643 -3.458.822 -16.874.273 -8.972.320
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-9.889.038 -5.384.857 -12.049.877 -8.361.673
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -10.883.605 1.926.035 -4.824.396 -610.647
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 -1.842.501.897 -692.930.739 -1.134.119.868 -270.253.337
Matematik Karşılıklar (-)
-1.843.433.007 -693.103.840 -1.134.708.862 -270.332.317
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-1.843.291.497 -693.028.644 -1.134.614.901 -270.287.489
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-141.510 -75.196 -93.961 -44.828
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
931.110 173.101 588.994 78.980
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
10,17.15 931.110 173.101 588.994 78.980
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -4.169.928 -2.857.794 -2.441.859 -1.464.964
Faaliyet Giderleri (-)
31 -354.623.870 -234.543.898 -170.443.170 -123.282.829
Yatırım Giderleri (-)
5,36 -62.097.147 -94.982.032 -6.895.560 -25.173.559
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5,26 656.420 129.191 368.887 -21.297
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
229.494.450 165.646.550 126.255.684 86.376.249
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 408.036.824 258.807.070 202.597.040 123.813.308
Fon İşletim Gelirleri
25 326.130.486 199.433.277 173.351.929 102.023.316
Yönetim Gideri Kesintisi
25 71.566.136 48.153.468 24.187.321 16.675.720
Giriş Aidatı Gelirleri
25 10.154.244 11.165.799 4.989.865 5.097.286
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 1.065 5.484 535 721
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 184.893 49.042 67.390 16.265
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-491.125.809 -267.676.235 -272.687.151 -143.696.623
Toplam Fon Giderleri (-)
-49.978.811 -32.170.530 -27.080.150 -16.717.645
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 -4.978 0 -4.978
Faaliyet Giderleri (-)
31 -414.949.973 -222.328.129 -231.409.459 -119.322.964
Diğer Teknik Giderler (-)
-22.996.514 -11.358.280 -12.739.066 -6.891.471
Ceza Ödemeleri (-)
-3.200.511 -1.814.318 -1.458.476 -759.565
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-83.088.985 -8.869.165 -70.090.111 -19.883.315
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.179.433 1.375.974 2.402.708 1.331.166
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
229.494.450 165.646.550 126.255.684 86.376.249
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-83.088.985 -8.869.165 -70.090.111 -19.883.315
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
145.226.032 158.153.359 58.568.281 67.824.100
YATIRIM GELİRLERİ
520.468.170 160.765.189 253.354.096 86.200.130
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 200.782.434 88.889.292 96.373.704 50.617.392
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 26.812.217 31.468.933 17.336.176 4.608.914
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 182.083.243 12.256.255 67.785.780 13.832.841
Kambiyo Karları
36 95.909.431 13.592.651 59.196.441 3.366.351
İştiraklerden Gelirler
26 71.699 64.230 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 0 830 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13,26 15.465.566 14.622.189 13.030.882 13.753.335
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
5,26 -656.420 -129.191 -368.887 21.297
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-73.268.454 -48.711.109 -38.680.505 -12.762.180
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-5.925.031 -3.907.531 -2.688.560 -1.456.193
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-2.132.509 -1.489.958 -1.512.274 -1.168.109
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -6.360.085 -13.201.379 -1.651.874 4.730.231
Kambiyo Zararları (-)
36 -18.538.981 -4.266.648 -11.515.876 -935.527
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -40.310.117 -25.788.103 -21.311.921 -13.875.092
Diğer Yatırım Giderleri (-)
8 -1.731 -57.490 0 -57.490
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
12.776.299 45.650.503 3.322.758 7.732.169
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-5.707.187 -3.577.256 -1.832.559 -922.677
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 17.769.208 18.907.349 1.126.047 9.938.114
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 36.198.205 75.246.380 20.182.152 34.771.606
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -34 -47.153.926 -15.857.232 -36.069.490
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 5.916 2.749.630 595 79.240
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -663.551 -521.674 -296.245 -64.624
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
456.980.837 225.002.780 215.306.867 99.545.154
Dönem Karı veya Zararı
605.202.047 315.857.942 276.564.630 148.994.219
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35,47.4 -148.221.210 -90.855.162 -61.257.763 -49.449.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
456.980.837 225.002.780 215.306.867 99.545.154
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.562.255.138 932.065.076
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.202.397.508 2.876.761.971
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-597.388.387 -268.927.073
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-4.735.433.886 -2.723.481.068
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.431.830.373 816.418.906
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-115.606.497 -49.952.425
Diğer Nakit Girişleri
239.969.073 18.716.704
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-541.878.902 -319.721.579
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.014.314.047 465.461.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
819.821 1.831.500
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -114.737.197 -77.949.658
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -2.324.372.304 -1.596.571.898
Mali Varlıkların Satışı
11.4 1.169.183.858 1.152.108.069
Alınan Faiz
241.890.448 138.409.573
Alınan Temettüler
26 71.699 65.060
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-1.027.143.675 -382.107.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -2.624.264 -7.126.336
Ödenen Temettüler (-)
0 -127.390.266
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-2.624.264 -134.516.602
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
10.992.112 33.361.193
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-4.461.780 -17.801.157
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 747.913.571 695.392.004
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 743.451.791 677.590.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.283.516 0 0 0 0 -1.283.516
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -29.369.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.369.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 225.002.780 0 0 0 225.002.780
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 7.233.708 0 0 95.139.901 11.494 206.410.322 225.002.780 0 0 0 713.798.205
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 0 0 882.055.388
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 0 0 882.055.388
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -16.937.003 0 0 0 0 -16.937.003
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -126.170.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.170.494
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0