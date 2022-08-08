***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 798.800.970 1.038.319.125Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 255.512.393 586.376.722Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -515.644 -271.671Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 543.804.221 452.214.074FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 7.321.553.613 5.011.546.379Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 720.124.669 369.357.135Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 202.230.427 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 652.026.770 383.891.491Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 5.747.171.747 4.258.297.753Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 125.105.366 89.670.827Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 60.090.045 46.127.620Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 65.015.321 43.543.207Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 9.625.871 5.179.798Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 5.233.685 5.067.908Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar17.072 61.980Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 4.375.114 49.910İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 262.147 244.210Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar44.685 44.685Diğer Çeşitli Alacaklar18.937 1.000Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar198.525 198.525Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI151.770.685 36.428.178Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 105.024.313 26.487.439Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları7.240.029 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 39.506.343 9.940.739DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 4.034.693 2.629.470Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 3.235.245 2.143.088Personele Verilen Avanslar47.1 799.448 486.382Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.411.153.345 6.184.017.987CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 52.765.895.125 43.743.106.415Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20, 12.1,17.2,17.15 346.880.027 297.737.441Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar4,12.1,17.5,17.6,19 52.419.015.098 43.445.368.974Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 28.555 27.150Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 28.555 27.150Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.897.700 2.897.700Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9,45.2 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 897.700Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 85.224.209 67.520.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 56.265.367 30.226.322Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 27.207.828 25.205.721Motorlu Taşıtlar6.3.4 5.870.700 6.172.480Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 25.834.470 24.459.025Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 25.590.460 25.949.329Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -55.544.616 -44.492.563Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 232.766.671 176.377.445Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 322.884.691 254.426.560Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -143.994.684 -115.209.407Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 53.876.664 37.160.292GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.417.047 3.047.621Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.417.047 3.047.621DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 106.829.585 38.974.937Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 106.829.585 38.974.937Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI53.197.058.892 44.031.951.582TOPLAM VARLIKLAR61.608.212.237 50.215.969.569YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.376.309 2.485.093Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 8.589.721 7.006.241Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.213.412 -4.521.148Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 577.775.936 490.757.741Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 108.746.741 77.388.928Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 469.029.195 413.210.480Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 0 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 43.136.565 29.419.251Ortaklara Borçlar19 1.296.349 694.425İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2,19 2.627 2.022.175Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 672.948 789.013Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 41.164.641 25.913.638DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 40.249.312 39.619.364Alınan Depozito ve Teminatlar11.016 8.813Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar40.238.296 39.610.551Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI253.910.200 191.925.200Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 109.492.505 71.659.980Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 41.157.971 37.878.326Muallak Tazminat Karşılığı - Net2.20 17.15 103.259.724 82.386.894İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI127.378.959 81.929.454Ödenecek Vergi ve Fonlar49.208.143 43.148.057Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri6.577.520 4.476.426Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 164.714.200Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -85.897.880 -130.409.229Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 58.145.302 48.207.627Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 58.145.302 48.207.627GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 84.542.199 24.338.599Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.442.581 1.818.460Gider Tahahkkukları19 82.097.563 22.518.084Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 9.088.409 5.363.370Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 9.088.409 5.363.370KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.198.603.191 914.045.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 19.256.955 21.619.619Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 37.065.831 41.447.808Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -17.808.876 -19.828.189Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,17.5, 17.6,19 52.419.015.098 43.444.431.495Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,17.5, 17.6,19 52.419.015.098 43.444.431.495Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 6.710.886.015 4.913.859.936Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 6.654.331.696 4.861.842.787Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 56.554.319 52.017.149DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI13.875.787 12.642.235Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları13.875.787 12.642.235DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 50.646.463 27.315.197Kıdem Tazminatı Karşılığı22 50.646.463 27.315.197Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI59.213.680.318 48.419.868.482ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ558.110.796 252.894.045Yasal Yedekler15.2 95.139.901 95.139.901Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 668.892.966 220.568.718Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -170.809.067 -44.638.573Diğer Kar Yedekleri15.2 -35.124.498 -18.187.495GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI456.980.837 448.324.248Dönem Net Karı456.980.837 448.324.248Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.195.928.728 882.055.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE61.608.212.237 50.215.969.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR28.954.918 30.874.499 15.220.186 15.233.785Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)28.954.918 30.757.948 15.220.186 15.117.234Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 36.725.863 26.876.865 15.457.170 9.807.805Brüt Yazılan Primler (+)5,24 37.085.159 27.022.420 15.654.161 9.867.293Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -359.296 -145.555 -196.991 -59.488SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17.15,47.4 -7.770.945 3.881.083 -236.984 5.309.429Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17.15 -7.954.914 4.267.962 -333.697 5.385.819Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17.15 183.969 -386.879 96.713 -76.390Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 116.551 0 116.551Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 116.551 0 116.551Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-30.134.351 -29.498.525 -12.817.478 -13.902.619Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -2.367.161 -1.152.251 -909.839 -571.456Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-2.266.974 -1.530.418 -850.269 -592.997Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.293.124 -1.599.511 -860.419 -601.090Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10,17.15 26.150 69.093 10.150 8.093Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -100.187 378.167 -59.570 21.541Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-25.874 471.112 -46.291 165.034Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -74.313 -92.945 -13.279 -143.493İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -367.242 -265.084 -155.377 -96.827Faaliyet Giderleri (-)31 -27.391.299 -27.754.366 -11.751.924 -13.213.875Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-8.649 -326.824 -338 -20.461Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-8.649 -326.824 -338 -20.461Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.179.433 1.375.974 2.402.708 1.331.166HAYAT TEKNİK GELİR2.730.713.695 1.295.340.984 1.595.838.976 570.007.328Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.480.049.852 810.349.035 851.903.622 434.870.214Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 1.510.111.432 821.489.220 870.856.852 438.483.748Brüt Yazılan Primler (+)5,24 1.542.031.945 833.567.843 887.845.816 444.945.621Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -31.920.513 -12.078.623 -16.988.964 -6.461.873Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17.15,47.4 -30.061.580 -11.140.185 -18.953.230 -3.613.534Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17.15 -31.066.769 -11.295.990 -18.714.763 -3.355.094Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17.15 1.005.189 155.805 -238.467 -258.440Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri5 1.181.619.654 451.837.783 702.303.860 124.684.146Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 69.044.189 33.154.166 41.631.494 10.452.968Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 69.044.189 33.154.166 41.631.494 10.452.968Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-2.501.219.245 -1.129.694.434 -1.469.583.292 -483.631.079Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -238.482.823 -104.509.162 -156.051.722 -63.435.093Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-217.710.180 -101.050.340 -139.177.449 -54.462.773Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-239.181.431 -101.596.720 -145.129.514 -54.766.234Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10,17.15 21.471.251 546.380 5.952.065 303.461Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -20.772.643 -3.458.822 -16.874.273 -8.972.320Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-9.889.038 -5.384.857 -12.049.877 -8.361.673Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -10.883.605 1.926.035 -4.824.396 -610.647İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 -1.842.501.897 -692.930.739 -1.134.119.868 -270.253.337Matematik Karşılıklar (-)-1.843.433.007 -693.103.840 -1.134.708.862 -270.332.317Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-1.843.291.497 -693.028.644 -1.134.614.901 -270.287.489Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-141.510 -75.196 -93.961 -44.828Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)931.110 173.101 588.994 78.980Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)10,17.15 931.110 173.101 588.994 78.980Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -4.169.928 -2.857.794 -2.441.859 -1.464.964Faaliyet Giderleri (-)31 -354.623.870 -234.543.898 -170.443.170 -123.282.829Yatırım Giderleri (-)5,36 -62.097.147 -94.982.032 -6.895.560 -25.173.559Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)5,26 656.420 129.191 368.887 -21.297TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT229.494.450 165.646.550 126.255.684 86.376.249EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 408.036.824 258.807.070 202.597.040 123.813.308Fon İşletim Gelirleri25 326.130.486 199.433.277 173.351.929 102.023.316Yönetim Gideri Kesintisi25 71.566.136 48.153.468 24.187.321 16.675.720Giriş Aidatı Gelirleri25 10.154.244 11.165.799 4.989.865 5.097.286Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 1.065 5.484 535 721Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 184.893 49.042 67.390 16.265Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-491.125.809 -267.676.235 -272.687.151 -143.696.623Toplam Fon Giderleri (-)-49.978.811 -32.170.530 -27.080.150 -16.717.645Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 -4.978 0 -4.978Faaliyet Giderleri (-)31 -414.949.973 -222.328.129 -231.409.459 -119.322.964Diğer Teknik Giderler (-)-22.996.514 -11.358.280 -12.739.066 -6.891.471Ceza Ödemeleri (-)-3.200.511 -1.814.318 -1.458.476 -759.565TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-83.088.985 -8.869.165 -70.090.111 -19.883.315II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-1.179.433 1.375.974 2.402.708 1.331.166TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT229.494.450 165.646.550 126.255.684 86.376.249TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-83.088.985 -8.869.165 -70.090.111 -19.883.315GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ145.226.032 158.153.359 58.568.281 67.824.100YATIRIM GELİRLERİ520.468.170 160.765.189 253.354.096 86.200.130Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 200.782.434 88.889.292 96.373.704 50.617.392Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 26.812.217 31.468.933 17.336.176 4.608.914Finansal Yatırımların Değerlemesi27 182.083.243 12.256.255 67.785.780 13.832.841Kambiyo Karları36 95.909.431 13.592.651 59.196.441 3.366.351İştiraklerden Gelirler26 71.699 64.230 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler26 0 830 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13,26 15.465.566 14.622.189 13.030.882 13.753.335Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri5,26 -656.420 -129.191 -368.887 21.297YATIRIM GİDERLERİ (-)-73.268.454 -48.711.109 -38.680.505 -12.762.180Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-5.925.031 -3.907.531 -2.688.560 -1.456.193Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-2.132.509 -1.489.958 -1.512.274 -1.168.109Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -6.360.085 -13.201.379 -1.651.874 4.730.231Kambiyo Zararları (-)36 -18.538.981 -4.266.648 -11.515.876 -935.527Amortisman Giderleri (-)6.1 -40.310.117 -25.788.103 -21.311.921 -13.875.092Diğer Yatırım Giderleri (-)8 -1.731 -57.490 0 -57.490DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)12.776.299 45.650.503 3.322.758 7.732.169Karşılıklar Hesabı (+/-)-5.707.187 -3.577.256 -1.832.559 -922.677Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 17.769.208 18.907.349 1.126.047 9.938.114Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 36.198.205 75.246.380 20.182.152 34.771.606Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -34 -47.153.926 -15.857.232 -36.069.490Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 5.916 2.749.630 595 79.240Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -663.551 -521.674 -296.245 -64.624DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI456.980.837 225.002.780 215.306.867 99.545.154Dönem Karı veya Zararı605.202.047 315.857.942 276.564.630 148.994.219Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35,47.4 -148.221.210 -90.855.162 -61.257.763 -49.449.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları456.980.837 225.002.780 215.306.867 99.545.154Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.562.255.138 932.065.076Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.202.397.508 2.876.761.971Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-597.388.387 -268.927.073Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-4.735.433.886 -2.723.481.068Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.431.830.373 816.418.906Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-115.606.497 -49.952.425Diğer Nakit Girişleri239.969.073 18.716.704Diğer Nakit Çıkışları (-)-541.878.902 -319.721.579Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit1.014.314.047 465.461.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı819.821 1.831.500Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -114.737.197 -77.949.658Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -2.324.372.304 -1.596.571.898Mali Varlıkların Satışı11.4 1.169.183.858 1.152.108.069Alınan Faiz241.890.448 138.409.573Alınan Temettüler26 71.699 65.060Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-1.027.143.675 -382.107.354FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -2.624.264 -7.126.336Ödenen Temettüler (-)0 -127.390.266Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.624.264 -134.516.602KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ10.992.112 33.361.193Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-4.461.780 -17.801.157Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 747.913.571 695.392.004Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 743.451.791 677.590.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.283.516 0 0 0 0 -1.283.516Varlıklarda Değer Artışı0 0 -29.369.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.369.101Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 225.002.780 0 0 0 225.002.780Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 7.233.708 0 0 95.139.901 11.494 206.410.322 225.002.780 0 0 0 713.798.205Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 0 0 882.055.388Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.139.901 11.494 203.218.318 448.324.248 0 0 0 882.055.388Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -16.937.003 0 0 0 0 -16.937.003Varlıklarda Değer Artışı0 0 -126.170.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.170.494Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0