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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2022 21:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022-26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN     
                                                  II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
       
Şirketimize ait 1 Ocak 2022-31 Mart 2022  dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları , Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
 
İstanbul, 29 Nisan 2022
                                             
Hüseyin Gürer                                                  Mustafa Fırat Kuruca               Zeliha Ersen Altınok  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                        Yönetim Kurulu Üyesi               Finans                      
Denetim Komitesi Başkanı                                Genel Müdür                            Genel Müdür Yardımcısı
     
 
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026136


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Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,16  
Gümüş Gr. 10,83 10,85 -0,04  
B. Petrol 108 108 1,13  
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