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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

31.10.2022 07:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022-46
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN       
                                                                                    II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
          
Şirketimize ait 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022  dönemi Konsolide  Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
    
Saygılarımızla,
İstanbul, 31 Ekim 2022
 
Hüseyin Gürer                                     Mustafa Fırat Kuruca                         Zeliha Ersen Altınok  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi                         Finans    
Denetim Komitesi Başkanı                    Genel Müdür                                    Genel Müdür Yardımcısı
      
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075120


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Riyal 4,9403 4,9651 % 0,12  
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Altın Ons 1.652 1.653 19,27  
Altın Gr. 989 989 12,15  
Cumhuriyet 6.605 6.705 34,00  
Tam 6.639 6.694 43,00  
Yarım 3.235 3.270 21,00  
Çeyrek 1.622 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,87 0,70  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,43  
B. Petrol 94,36 94,36 1,55  
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