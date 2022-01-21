***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995590
BIST
15:242.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,18
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.989
15:2413,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0345
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
15:2415,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0838
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
15:24790,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,97
|Açılış
|: 790,95
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler15:24
|LINK
|33,44
|27.425.728
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.442.108
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.295.446
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|24.815.405
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|43.959.834
|% 9,44
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|184.602.032
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,46
|2.044.787.084
|% -2,28
|
|KRDMD
|12,38
|1.481.197.121
|% -2,13
|
|GARAN
|11,89
|1.114.382.938
|% -0,42
|
|PETKM
|8,83
|1.104.511.095
|% -0,34
|
|SISE
|13,91
|1.086.335.856
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,00
|870.010.315
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,40
|377.329.579
|% 0,00
|
|PETKM
|8,83
|1.104.511.095
|% -0,34
|
|KRDMD
|12,38
|1.481.197.121
|% -2,13
|
|TSKB
|1,54
|168.626.978
|% -1,28
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4000
|13,4112
|% 0,26
|
|Euro
|15,2004
|15,2278
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,1419
|18,2329
|% 0,20
|
|Frank
|14,6399
|14,7281
|% 0,96
|
|Riyal
|3,5659
|3,5838
|% 0,40
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,75
|
|Altın Gr.
|790
|791
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.322
|-22,00
|
|Tam
|5.220
|5.352
|-21,45
|
|Yarım
|2.523
|2.589
|-10,38
|
|Çeyrek
|1.265
|1.295
|-5,18
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|-1,50
|
Seans Raporu
15:24
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15:38YKSLN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 901, 753 adet işlem
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15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 3 kaybederek (% -0.82 ) 2, 211
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15:37XU100
Endeks 2, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 774.00 milyon TL de
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15:34DARDL
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 574, 889 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 2, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 561.00 milyon TL de