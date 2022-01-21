***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995592
BIST
17:051.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -18,00
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0513,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0496
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0515,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1113
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:05792,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,00
|Açılış
|: 792,98
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:03
|LINK
|33,44
|27.774.608
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.532.133
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,14
|2.528.369.718
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|SISE
|13,86
|1.413.434.009
|% 0,51
|
|GARAN
|11,90
|1.348.519.417
|% -0,34
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|YKBNK
|4,04
|1.100.315.356
|% 0,50
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,39
|417.177.872
|% -0,42
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|TSKB
|1,55
|196.491.120
|% -0,64
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4160
|13,4202
|% 0,33
|
|Euro
|15,2394
|15,2535
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,1193
|18,2102
|% 0,07
|
|Frank
|14,6265
|14,7146
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5602
|3,5781
|% 0,24
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-4,51
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,19
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|0,05
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|-0,52
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:19BRKSN
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 929 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 24, 434.00 milyon TL de
-
17:15Z30EA
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 26.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA