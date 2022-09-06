***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.09.2022 17:28
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060650
BIST
17:223.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 49,61
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:2218,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2313
En Düşük
18,1962
17:2218,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0458
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:22999,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,43
|Açılış
|: 999,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ATAGY
|4,95
|3.084.463
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|147.104.824
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.196.598
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|154.045.777
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.588.856.331
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.408.258
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.686.486
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|63.601.705
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,47
|16.045.785.255
|% 4,44
|
|EREGL
|31,92
|8.253.916.578
|% 3,03
|
|AKBNK
|15,60
|7.429.552.627
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,55
|6.972.208.175
|% 3,88
|
|GARAN
|26,30
|6.651.065.561
|% 3,95
|
|YKBNK
|8,47
|16.045.785.255
|% 4,44
|
|EKGYO
|4,55
|6.972.208.175
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,60
|5.588.856.331
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.429.552.627
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,65
|4.598.587.864
|% 5,98
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2212
|18,2313
|% 0,09
|
|Euro
|18,0394
|18,0475
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,9227
|21,0276
|% -0,02
|
|Frank
|18,4221
|18,5331
|% -0,54
|
|Riyal
|4,8355
|4,8598
|% 0,07
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,34
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.766
|6.851
|39,00
|
|Yarım
|3.297
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-2,65
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37PENGD
Yüzde 5.90 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 665, 920 adet işlem
-
17:36ISCTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 386, 735 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 14 artarak (% 1.31 ) 3, 035
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, ICBCT, FADE, KRSTL, ROYAL, BUCIM, VKING, ISCTR, ASUZU, ATAGY
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, DOGUB, COSMO, BRMEN, ISKUR, MIPAZ