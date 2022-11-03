***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.11.2022 14:41
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076515
BIST
14:334.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 26,48
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:3318,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:3318,1745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1102
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:33969,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,62
|Açılış
|: 969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KAREL
|23,32
|133.483.383
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.329
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|31.916.263
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.686.493
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,20
|47.172.880
|% -7,07
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.165.623.836
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,30
|3.884.659.869
|% 2,61
|
|SASA
|135,80
|2.902.409.613
|% 7,44
|
|ASELS
|35,22
|2.863.029.142
|% -1,84
|
|PETKM
|14,03
|1.959.723.576
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.096.002.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.604.794.622
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|126.408.682
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,89
|1.302.224.947
|% -0,89
|
|PETKM
|14,03
|1.959.723.576
|% 0,79
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6213
|% 0,02
|
|Euro
|18,1563
|18,1691
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,8841
|20,9889
|% -1,27
|
|Frank
|18,2934
|18,4036
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,44
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,64
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.538
|6.590
|-87,00
|
|Yarım
|3.186
|3.222
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-1,40
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46SASA
Yüzde 7.36 oranında artışla 135.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 237, 780 adet işlem
-
14:45SNGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 313, 856 adet işlem
-
14:44KERVN
Yüzde 8.86 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 393, 460 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 21 artarak (% 0.48 ) 4, 440
-
14:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, IHLAS