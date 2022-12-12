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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

12.12.2022 14:46
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086610


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POLTK 1.272,50 30.935.512 % 9,98  
CRFSA 68,85 47.970.731 % 9,98  
VKING 18,84 3.114.809 % 9,98  
OZSUB 19,86 89.752.212 % 9,97  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 18,6368 18,6513 % 0,06  
Euro 19,6912 19,7005 % 0,33  
Sterlin 22,8202 22,9346 % 0,17  
Frank 19,9058 20,0257 % 0,25  
Riyal 4,9403 4,9650 % -0,04  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,66  
Altın Gr. 1.074 1.074 -2,10  
Cumhuriyet 7.201 7.309 -22,00  
Tam 7.236 7.283 18,00  
Yarım 3.504 3.561 9,00  
Çeyrek 1.758 1.780 5,00  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 -0,07  
Gümüş Gr. 14,00 14,02 -0,03  
B. Petrol 75,56 75,56 -0,54  
Seans Raporu 16:03
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