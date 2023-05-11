***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
11.05.2023 13:35
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150403
BIST
14:124.736
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 241,65
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1219,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1221,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0284
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:121.277,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:12
|HALKB
|11,33
|453.076.087
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.175.754
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|842.320.042
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|36.843.838
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,06
|4.469.711.806
|% 9,67
|
|KCHOL
|96,35
|3.078.575.631
|% 9,68
|
|THYAO
|134,80
|2.669.101.944
|% 6,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.551.983.691
|% 9,53
|
|SISE
|39,70
|1.955.418.936
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,06
|4.469.711.806
|% 9,67
|
|YKBNK
|11,49
|2.551.983.691
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|270.115.730
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,33
|1.889.466.792
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,69
|563.904.170
|% 4,40
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5499
|19,5552
|% 0,09
|
|Euro
|21,4112
|21,4159
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5683
|24,6915
|% -0,06
|
|Frank
|21,7929
|21,9242
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1983
|5,2244
|% 0,12
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,36
|
Seans Raporu
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