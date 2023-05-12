***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
12.05.2023 15:21
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150893
BIST
16:294.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 24,15
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:2919,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0828
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:2921,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0927
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:291.273,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.273,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.893.248
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|13.914.735
|% 9,31
|
|ALFAS
|289,30
|564.780.060
|% 8,19
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.170.840
|% -9,76
|
|ULAS
|14,73
|8.775.258
|% -9,52
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,48
|25.773.090
|% -7,47
|
|ISCTR
|14,52
|6.762.700.697
|% 2,98
|
|KCHOL
|99,40
|4.518.237.329
|% 2,90
|
|THYAO
|134,00
|4.295.581.389
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,06
|3.116.632.475
|% 4,60
|
|AKBNK
|19,64
|2.949.903.111
|% 6,22
|
|ISCTR
|14,52
|6.762.700.697
|% 2,98
|
|YKBNK
|12,06
|3.116.632.475
|% 4,60
|
|EKGYO
|5,91
|1.317.566.983
|% -0,34
|
|AKBNK
|19,64
|2.949.903.111
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,42
|340.157.163
|% -0,82
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6119
|19,6249
|% 0,40
|
|Euro
|21,4425
|21,4548
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,4908
|24,6137
|% 0,44
|
|Frank
|21,8586
|21,9903
|% 0,39
|
|Riyal
|5,2181
|5,2443
|% 0,42
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,13
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.575
|9.860
|87,48
|
|Yarım
|4.740
|4.921
|57,00
|
|Çeyrek
|2.363
|2.445
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,26
|15,28
|0,07
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,53
|
Seans Raporu
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