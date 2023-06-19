***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.06.2023 12:40
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159754
BIST
13:165.388
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -87,54
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:1623,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0522
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:1625,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:161.483,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:15
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|16.250.970
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.070.084
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.616.094
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.600.640
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.061.568
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|82,00
|3.094.216
|% -4,98
|
|PARSN
|86,30
|76.150.817
|% -4,85
|
|THYAO
|178,40
|3.559.601.526
|% -1,27
|
|ASTOR
|56,75
|2.104.676.683
|% 5,09
|
|AKBNK
|18,63
|1.311.700.566
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,48
|1.236.148.226
|% -2,50
|
|PENTA
|27,84
|1.218.233.358
|% 6,91
|
|YKBNK
|12,48
|1.236.148.226
|% -2,50
|
|ADESE
|1,47
|142.733.688
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,97
|260.737.181
|% 1,02
|
|ODAS
|6,92
|555.904.310
|% 6,13
|
|ISCTR
|13,15
|989.543.113
|% -2,01
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6606
|23,6697
|% 0,23
|
|Euro
|25,8279
|25,8352
|% -0,01
|
|Sterlin
|30,2301
|30,3817
|% 0,16
|
|Frank
|26,2932
|26,4516
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2908
|6,3223
|% 0,20
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.748
|9.996
|-43,66
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,14
|