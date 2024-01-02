***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2024 13:04
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231266
BIST
'
13:337.582
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 112,21
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3329,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2010
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3332,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0530
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:331.982,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,92
|Açılış
|: 1.982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KUYAS
|58,90
|43.648.920
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|622.878.898
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.809.528
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.538.539
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|217.173.536
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,10
|77.924.516
|% -6,90
|
|NTGAZ
|21,94
|116.605.119
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.392.732.591
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.039.222.529
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,73
|1.684.643.047
|% 0,97
|
|EREGL
|41,96
|1.640.125.717
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,84
|1.347.262.760
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,32
|809.896.824
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,07
|684.639.783
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,73
|1.684.643.047
|% 0,97
|
|ISCTR
|23,46
|1.219.610.332
|% 0,43
|
|BEGYO
|3,03
|153.324.854
|% 3,77
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7074
|29,7141
|% 0,68
|
|Euro
|32,7375
|32,7531
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,6422
|37,8310
|% 0,56
|
|Frank
|34,9021
|35,1123
|% -0,19
|
|Riyal
|7,9006
|7,9402
|% 0,67
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|998,93
|1.001,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,26
|1.115,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,33
|2.075,60
|% 0,66
|