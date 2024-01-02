***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2024 13:05
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231269
BIST
'
13:337.580
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 109,47
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3329,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2010
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3332,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0530
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:331.982,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,92
|Açılış
|: 1.982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KUYAS
|58,90
|43.708.704
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.315.698
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.648.821
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|224.809.551
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,10
|77.947.557
|% -6,90
|
|NTGAZ
|21,92
|117.068.282
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.405.094.646
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.043.808.930
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,73
|1.687.780.957
|% 0,97
|
|EREGL
|41,94
|1.645.527.721
|% 2,29
|
|AKBNK
|36,82
|1.356.327.144
|% 0,82
|
|SKBNK
|4,31
|814.294.856
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,08
|691.418.374
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,73
|1.687.780.957
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,04
|155.377.205
|% 4,11
|
|ISCTR
|23,46
|1.227.150.940
|% 0,43
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7118
|29,7144
|% 0,68
|
|Euro
|32,7362
|32,7505
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,6508
|37,8397
|% 0,59
|
|Frank
|34,9176
|35,1280
|% -0,15
|
|Riyal
|7,9007
|7,9404
|% 0,68
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|997,56
|999,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,17
|1.112,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,91
|2.075,15
|% 0,66
|