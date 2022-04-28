***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 23:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025296
BIST
13:192.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,89
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.413
13:1914,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,8000
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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14,8319
En Düşük
14,7579
13:1915,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1265
|Açılış
|: 15,6550
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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15,7024
En Düşük
15,5143
13:19913,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,91
|Açılış
|: 913,46
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,93
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:17
|EGSER
|23,76
|49.749.841
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.537.386
|% 10,00
|
|BMSCH
|8,49
|69.355.856
|% 9,97
|
|YUNSA
|24,74
|6.692.368
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|LIDER
|22,86
|84.020.529
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.841.452
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|27,98
|23.131.452
|% -8,37
|
|ENJSA
|13,77
|157.033.408
|% -6,39
|
|THYAO
|40,54
|2.007.333.190
|% 0,10
|
|SISE
|17,75
|580.956.292
|% 0,23
|
|TUPRS
|235,00
|561.053.786
|% -1,26
|
|SAHOL
|20,02
|471.431.726
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,62
|450.367.442
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,62
|450.367.442
|% -1,13
|
|ODAS
|2,42
|328.493.839
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|100.720.134
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|364.210.234
|% -0,81
|
|ALBRK
|1,27
|64.935.970
|% 0,79
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8248
|14,8278
|% 0,26
|
|Euro
|15,6688
|15,6751
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,5620
|18,6550
|% 1,08
|
|Frank
|15,2241
|15,3158
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% 0,32
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,78
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,65
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|