***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 23:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025304
BIST
12:482.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
12:4814,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0376
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:4815,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1277
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:48912,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,47
|Açılış
|: 912,96
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:48
|EGSER
|23,76
|49.402.066
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.427.524
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.529.158
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.746
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.578.176
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.902.160
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.614.573
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|FORMT
|1,37
|7.170.528
|% -9,87
|
|DITAS
|27,88
|22.327.464
|% -8,70
|
|THYAO
|40,58
|1.908.341.539
|% 0,20
|
|SISE
|17,73
|563.687.371
|% 0,11
|
|EREGL
|33,36
|543.041.396
|% 0,60
|
|TUPRS
|235,20
|523.487.847
|% -1,18
|
|ASELS
|24,34
|470.783.236
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,62
|329.100.730
|% -1,13
|
|ODAS
|2,42
|290.244.276
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|97.549.383
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|347.010.992
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|459.406.869
|% -0,45
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8258
|14,8272
|% 0,25
|
|Euro
|15,6776
|15,6859
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,5723
|18,6654
|% 1,14
|
|Frank
|15,2388
|15,3306
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% 0,31
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,33
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,47
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,77
|