***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Rapor ve Eklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026607BIST