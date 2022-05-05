***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 15:04
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026607
BIST
15:302.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 57,46
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.489
En Düşük
2.460
15:3014,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1319
|Açılış
|: 14,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:3015,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0583
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:30908,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 17,87
|Açılış
|: 908,45
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
909,63
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IMASM
|18,15
|6.238.209
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.022.480
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.320.021
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.673.007
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|31.269.856
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,26
|128.733.442
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,17
|52.703.102
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,46
|1.889.321.345
|% 2,91
|
|SISE
|18,60
|1.659.302.945
|% 2,65
|
|EREGL
|34,04
|990.460.533
|% 1,43
|
|TUPRS
|248,50
|961.720.933
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,75
|907.840.123
|% 3,89
|
|ODAS
|2,65
|755.468.524
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,75
|390.024.637
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,96
|704.014.064
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,57
|339.687.630
|% 3,18
|
|AKBNK
|9,01
|854.908.707
|% 1,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8622
|14,8677
|% 0,92
|
|Euro
|15,7120
|15,7255
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,3312
|18,4231
|% -1,17
|
|Frank
|15,0988
|15,1897
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,95
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|22,65
|
|Altın Gr.
|908
|908
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|-6,00
|
|Tam
|6.045
|6.196
|-9,74
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|-4,70
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,70
|
Seans Raporu
15:28
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15:43ISFIN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 648, 894 adet işlem
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15:42XU100
Endeks 2, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 22, 864.00 milyon TL de
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15:42IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 703 adet işlem
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15:41ISMEN
Yüzde 7.11 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 008 adet işlem
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15:40DERHL
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 860 adet işlem