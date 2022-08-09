***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarihli kararı uyarınca, Ayşe Sibel Öztep Oymacı'nın Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3. maddesi çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.· Lütfiye Yeşim Uçtum (Başkan)· Hüseyin Gürer· Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen· Ayşe Sibel Öztep Oymacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053433BIST