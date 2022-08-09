***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.08.2022 13:16
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarihli kararı uyarınca, Ayşe Sibel Öztep Oymacı'nın Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3. maddesi çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
· Lütfiye Yeşim Uçtum (Başkan)
· Hüseyin Gürer
· Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen
· Ayşe Sibel Öztep Oymacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053433
BIST
14:112.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -8,17
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:1117,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:1118,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:111.034,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.034,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KRTEK
|22,00
|38.870.200
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.786.177
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|42.972.940
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.066.087
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.250.457
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.250.697
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.315.127
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,17
|10.376.252
|% -6,92
|
|KZBGY
|37,22
|27.335.619
|% -6,81
|
|THYAO
|58,55
|3.161.190.304
|% -0,34
|
|ISCTR
|6,00
|1.798.394.410
|% -5,66
|
|TUPRS
|279,00
|1.203.509.293
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,51
|1.194.496.848
|% 2,03
|
|SASA
|51,30
|1.072.917.458
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,51
|1.194.496.848
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,00
|1.798.394.410
|% -5,66
|
|YKBNK
|5,22
|1.018.442.792
|% 0,38
|
|MOBTL
|1,99
|333.575.990
|% 5,85
|
|ALBRK
|1,60
|188.432.134
|% 3,23
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9440
|17,9457
|% -0,02
|
|Euro
|18,3531
|18,3617
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6624
|21,7711
|% 0,33
|
|Frank
|18,7470
|18,8599
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7595
|4,7834
|% 0,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|19,00
|
|Tam
|6.926
|6.978
|-9,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|1,08
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26YGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 867, 259 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.37 ) 3, 001
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
14:25XU100
Endeks 2, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 727.00 milyon TL de
-
14:25TTKOM
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 060, 623 adet işlem