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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.08.2022 13:16
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarihli kararı uyarınca, Ayşe Sibel Öztep Oymacı'nın Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3. maddesi çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
·       Lütfiye Yeşim Uçtum (Başkan)
·       Hüseyin Gürer
·       Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen
·        Ayşe Sibel Öztep Oymacı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053433


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