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***AGESA* *AKGRT*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.12.2021 21:24
***AGESA* *AKGRT*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AGESA******AKGRT*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

16/12/2021 tarihinde AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT) payları ile ilgili olarak 8.8757 ortalama fiyattan 727,000 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT) sermayesindeki sahip olunan paylar 16/12/2021 tarihi itibarıyla % 5 sınırını aşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/12/2021 727.000 6.511.708,57 15.109.083 15.836.083 % 4,9 % 5,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984887


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OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
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Dolar 11,1474 11,2724 % -7,53  
Euro 12,7027 12,7977 % -7,53  
Sterlin 15,1028 15,1786 % -7,08  
Frank 12,2513 12,3251 % -7,32  
Riyal 2,9979 3,0130 % -7,46  
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Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,91 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,30 8,31 -0,65  
B. Petrol 76,31 76,31 1,03  
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