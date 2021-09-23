***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:29
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964967
BIST
14:201.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:208,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1018
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:2010,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1583
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:20499,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,35
|Açılış
|: 499,28
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:18
|YEOTK
|66,55
|202.688.161
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|20.771.524
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.346.912
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.091.201
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,46
|90.894.750
|% -9,23
|
|KTSKR
|57,90
|16.067.263
|% -8,10
|
|DESPC
|11,05
|6.157.582
|% -6,59
|
|DOGUB
|4,86
|8.078.419
|% -5,81
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,27
|1.593.752.446
|% -2,22
|
|EREGL
|16,88
|661.564.847
|% -0,12
|
|THYAO
|13,16
|619.944.940
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,40
|440.634.137
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,10
|397.380.544
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,40
|440.634.137
|% -1,64
|
|GARAN
|9,27
|1.593.752.446
|% -2,22
|
|ODAS
|1,35
|92.576.572
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|316.803.242
|% -2,01
|
|TSKB
|1,21
|62.284.558
|% -0,82
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7436
|8,7463
|% 1,09
|
|Euro
|10,2548
|10,2659
|% 1,50
|
|Sterlin
|11,9729
|12,0329
|% 1,93
|
|Frank
|9,4359
|9,4927
|% 1,44
|
|Riyal
|2,3293
|2,3410
|% 1,28
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|5,57
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,46
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|37,00
|
|Tam
|3.285
|3.370
|37,96
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|18,36
|
|Çeyrek
|796
|815
|9,19
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,58
|
Seans Raporu
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