***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2021 14:26
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972159
BIST
14:461.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
14:469,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
14:4611,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0469
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
14:46561,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,76
|Açılış
|: 561,32
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MERIT
|26,18
|24.149.529
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.885.514
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.494.164
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.565.456
|% 9,77
|
|YUNSA
|12,27
|29.709.366
|% -8,09
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|HLGYO
|2,65
|248.432.899
|% -5,69
|
|ANGEN
|22,78
|219.285.308
|% -5,63
|
|AGESA
|20,24
|4.642.775
|% -5,60
|
|GARAN
|9,02
|2.433.084.232
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,60
|760.939.902
|% 0,78
|
|SASA
|29,32
|730.525.751
|% 3,75
|
|AKBNK
|5,51
|596.953.623
|% 1,10
|
|TUPRS
|140,80
|593.254.637
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,60
|760.939.902
|% 0,78
|
|GARAN
|9,02
|2.433.084.232
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,99
|340.361.984
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,51
|596.953.623
|% 1,10
|
|ODAS
|1,40
|121.620.746
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6737
|9,6755
|% 0,76
|
|Euro
|11,2259
|11,2393
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,2961
|13,3628
|% 0,98
|
|Frank
|10,5017
|10,5650
|% 0,57
|
|Riyal
|2,5765
|2,5894
|% 0,94
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|9,35
|
|Altın Gr.
|561
|561
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|73,00
|
|Tam
|3.687
|3.780
|75,38
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|36,46
|
|Çeyrek
|894
|914
|18,23
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,78
|