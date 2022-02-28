***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 11:16
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005018
BIST
11:591.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:5913,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
11:5915,5472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0832
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:59843,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,83
|Açılış
|: 843,54
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EDATA
|22,10
|9.527.405
|% 9,95
|
|OZKGY
|7,12
|62.739.562
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|62.739.562
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,24
|55.353.826
|% 9,44
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,46
|1.843.446.730
|% -3,08
|
|EREGL
|31,24
|1.006.396.965
|% 0,26
|
|KRDMD
|11,46
|701.650.917
|% 1,24
|
|ASELS
|21,42
|463.784.762
|% 4,28
|
|SISE
|12,22
|388.827.820
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,60
|320.402.139
|% -1,91
|
|ADESE
|0,70
|57.577.377
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|142.414.489
|% -1,96
|
|THYAO
|26,46
|1.843.446.730
|% -3,08
|
|KRDMD
|11,46
|701.650.917
|% 1,24
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7876
|13,7988
|% 0,02
|
|Euro
|15,4277
|15,4943
|% -0,87
|
|Sterlin
|18,4522
|18,5447
|% 0,03
|
|Frank
|14,9050
|14,9948
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6807
|3,6991
|% 0,38
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,36
|
|Altın Gr.
|844
|844
|5,00
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|4,07
|