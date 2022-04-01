***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 10:05
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014879
BIST
11:272.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,26
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:2714,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:2716,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:27911,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,85
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ULUSE
|124,60
|3.284.207
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|DURDO
|16,32
|5.185.230
|% 5,36
|
|CELHA
|7,74
|5.433.815
|% 4,59
|
|POLTK
|598,40
|1.728.710
|% 4,43
|
|AKFGY
|3,13
|12.476.566
|% -5,72
|
|ETILR
|9,05
|2.791.412
|% -4,13
|
|SANEL
|5,46
|173.781
|% -4,04
|
|PENTA
|361,00
|33.758.266
|% -3,68
|
|AKSEN
|13,87
|99.090.086
|% -3,01
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|PGSUS
|108,90
|82.022.403
|% 1,11
|
|SMRTG
|15,79
|66.775.462
|% 2,73
|
|KONTR
|140,80
|47.597.759
|% 2,77
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|IHLGM
|0,73
|8.742.706
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|MOBTL
|1,83
|17.705.699
|% 1,10
|
|HLGYO
|1,97
|17.680.608
|% 1,03
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6870
|14,6917
|% 0,14
|
|Euro
|16,2497
|16,2596
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2165
|19,3128
|% -0,03
|
|Frank
|15,8325
|15,9279
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9026
|3,9222
|% 0,12
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-5,99
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,52
|