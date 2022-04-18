***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 10:13
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021409
BIST
12:232.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,72
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:2314,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:2315,8217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:23938,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,53
|Açılış
|: 938,71
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,00
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:23
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.167.490
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|18.571.382
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,45
|47.882.128
|% 8,87
|
|MERIT
|38,50
|24.212.323
|% 8,21
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KAPLM
|56,00
|4.901.113
|% -4,92
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|ISGYO
|12,64
|54.165.379
|% -4,24
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|THYAO
|37,84
|1.304.390.835
|% 0,26
|
|KOZAL
|173,50
|958.155.676
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ASELS
|27,88
|866.867.997
|% 1,23
|
|TSKB
|1,95
|373.647.880
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ODAS
|2,40
|327.304.183
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,20
|138.262.251
|% 1,69
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6445
|14,6460
|% 0,09
|
|Euro
|15,8106
|15,8217
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0072
|19,1025
|% -0,26
|
|Frank
|15,4572
|15,5503
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,09
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|18,73
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.183
|6.337
|65,16
|
|Yarım
|2.988
|3.065
|31,52
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,53
|