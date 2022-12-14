***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:00
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087067
BIST
17:115.190
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -66,22
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:1118,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:1119,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:111.083,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.083,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BRYAT
|1.313,40
|295.041.491
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.415.790
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|DGNMO
|8,97
|101.891.382
|% -8,66
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.302.209
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,85
|14.763.247.860
|% 0,16
|
|ASELS
|57,50
|7.823.070.603
|% -3,12
|
|THYAO
|141,20
|7.386.659.772
|% -1,94
|
|AKBNK
|17,78
|5.723.050.509
|% 1,83
|
|VAKBN
|11,11
|5.526.731.685
|% 5,31
|
|KRDMD
|18,85
|14.763.247.860
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,08
|5.000.993.797
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,79
|1.672.270.312
|% 1,09
|
|VAKBN
|11,11
|5.526.731.685
|% 5,31
|
|YKBNK
|11,65
|4.849.158.112
|% 0,87
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6488
|% 0,03
|
|Euro
|19,8381
|19,8497
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,9656
|23,0808
|% -0,04
|
|Frank
|20,0269
|20,1476
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,25
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25TUREX
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 327 adet işlem
-
17:24IHYAY
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 104, 024 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 136, 876.00 milyon TL de
-
17:23FRIGO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 801, 830 adet işlem
-
17:22HEDEF
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 896 adet işlem