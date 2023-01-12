***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100978
BIST
16:504.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 119,29
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5018,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5020,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1462
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:501.145,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.145,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.146,96
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KRDMA
|17,38
|365.798.731
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.750.918
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.055.585
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.723.748
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.600,00
|104.240.618
|% -7,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,10
|10.746.896.754
|% 4,63
|
|KRDMD
|18,44
|7.704.222.874
|% 7,27
|
|EREGL
|38,30
|5.595.981.734
|% 3,96
|
|ASELS
|54,65
|4.958.984.389
|% 3,50
|
|KOZAL
|535,40
|4.661.714.081
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,23
|3.713.200.598
|% 1,86
|
|KRDMD
|18,44
|7.704.222.874
|% 7,27
|
|YKBNK
|8,90
|2.828.464.424
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,57
|613.823.051
|% 0,78
|
|PETKM
|16,99
|3.226.246.141
|% 1,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7779
|18,7814
|% 0,04
|
|Euro
|20,3387
|20,3478
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,8056
|22,9200
|% 0,31
|
|Frank
|20,0879
|20,2089
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|
Seans Raporu
16:48
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17:03SEGYO
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