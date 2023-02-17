***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 13:54
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114782
BIST
15:205.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,41
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:2018,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:2020,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1049
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:201.107,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.107,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KONYA
|3.945,50
|247.930.409
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.892.781
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|31.887.178
|% 10,00
|
|DESA
|52,35
|12.487.937
|% 9,98
|
|NIBAS
|20,94
|80.548.684
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,44
|2.914.934.899
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|20.818.160
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|34.396.871
|% -9,98
|
|RODRG
|63,20
|29.424.207
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|770.796.786
|% -9,96
|
|KRDMD
|20,66
|4.001.789.480
|% 7,44
|
|EREGL
|44,18
|3.899.970.358
|% -0,72
|
|TUPRS
|625,50
|3.153.701.874
|% -0,78
|
|THYAO
|140,10
|2.931.671.094
|% 0,07
|
|KOZAL
|26,44
|2.914.934.899
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,66
|4.001.789.480
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,44
|2.914.934.899
|% -94,96
|
|EREGL
|44,18
|3.899.970.358
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,38
|653.516.689
|% 0,96
|
|AKBNK
|16,01
|1.408.111.853
|% -0,56
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8601
|18,8629
|% 0,08
|
|Euro
|20,0338
|20,0433
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,4213
|22,5337
|% -0,49
|
|Frank
|20,1363
|20,2576
|% -0,70
|
|Riyal
|5,0135
|5,0386
|% 0,08
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|7.492
|7.605
|-30,00
|
|Tam
|7.530
|7.583
|-73,00
|
|Yarım
|3.679
|3.711
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.855
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,87
|-0,21
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-2,47
|