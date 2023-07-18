***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 10:14
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172886
BIST
'
10:406.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4026,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5778
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4030,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7073
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:401.693,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 38,26
|Açılış
|: 1.693,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:38
|LINK
|69,85
|28.901.542
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|323.693.609
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.250.898
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|27.648.071
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.022.634
|% 9,97
|
|AYCES
|198,60
|15.433.003
|% -8,06
|
|AVGYO
|7,97
|6.274.708
|% -7,65
|
|BAYRK
|7,92
|18.016.159
|% -6,82
|
|GRNYO
|9,40
|12.957.853
|% -6,65
|
|PRZMA
|24,90
|6.278.534
|% -5,75
|
|ASELS
|75,00
|2.328.893.001
|% 1,35
|
|THYAO
|217,70
|2.234.960.145
|% -0,50
|
|SISE
|51,20
|1.098.752.146
|% -0,87
|
|GESAN
|81,50
|1.084.681.248
|% 5,57
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|YKBNK
|13,95
|704.070.980
|% 0,94
|
|ZOREN
|3,66
|183.974.559
|% 0,00
|
|KLGYO
|3,29
|143.106.927
|% 4,44
|
|ISCTR
|14,75
|558.394.590
|% 1,44
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8862
|26,9008
|% 2,15
|
|Euro
|30,2638
|30,2958
|% 2,40
|
|Sterlin
|35,0749
|35,2508
|% 2,20
|
|Frank
|31,2006
|31,3885
|% 2,35
|
|Riyal
|7,1377
|7,1735
|% 1,98
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|39,86
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.867
|11.147
|196,00
|
|Yarım
|5.434
|5.599
|98,00
|
|Çeyrek
|2.725
|2.800
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,54
|0,49
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,24
|