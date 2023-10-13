***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 15:32
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205946
BIST
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17:058.179
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -80,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:0527,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0819
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:0529,2590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0117
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:051.708,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 42,38
|Açılış
|: 1.708,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.141.863
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.018.444
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|47.388.425
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,41
|309.662.052
|% -9,29
|
|THYAO
|221,90
|4.619.022.110
|% -1,42
|
|PETKM
|24,28
|4.605.905.413
|% 3,76
|
|BRSAN
|1.014,10
|4.328.292.955
|% 2,61
|
|TUPRS
|147,80
|3.836.150.465
|% 0,41
|
|ASELS
|43,54
|3.344.243.079
|% 1,02
|
|EKGYO
|7,73
|1.987.448.435
|% -2,52
|
|ZOREN
|6,41
|1.555.972.215
|% 1,26
|
|PETKM
|24,28
|4.605.905.413
|% 3,76
|
|YKBNK
|18,85
|3.161.735.040
|% -2,63
|
|ODAS
|13,49
|1.929.353.662
|% -0,30
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8004
|27,8089
|% 0,30
|
|Euro
|29,2371
|29,2577
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7464
|33,9157
|% 0,26
|
|Frank
|30,5954
|30,7797
|% 0,63
|
|Riyal
|7,3901
|7,4271
|% 0,26
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|42,85
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.527
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.882
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|0,65
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|2,69
|
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