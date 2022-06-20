***AGESA* *FONET*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2022 18:15
***AGESA******FONET*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14/06/2022 tarihinde FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) payları ile ilgili olarak 15.7675 ortalama fiyattan 612,585 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) sermayesindeki sahip olunan paylar 14/06/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırının altına inmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/06/2022 612.585 612.585 2.451.879 1.839.294 % 6,13 % 4,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038317
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0347
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0714
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.023,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.023,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3208
|17,3495
|% 0,10
|
|Euro
|18,2452
|18,2793
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2171
|21,3235
|% 0,23
|
|Frank
|17,8748
|17,9825
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.785
|6.899
|-5,00
|
|Yarım
|3.331
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,44
|