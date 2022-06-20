***AGESA* *FONET*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AGESA******FONET*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [FONET]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar14/06/2022 tarihinde FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) payları ile ilgili olarak 15.7675 ortalama fiyattan 612,585 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) sermayesindeki sahip olunan paylar 14/06/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırının altına inmiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)14/06/2022 612.585 612.585 2.451.879 1.839.294 % 6,13 % 4,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038317BIST