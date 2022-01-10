***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2022 16:04
***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AGESA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991892
BIST
16:222.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2213,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2215,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:22805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:22
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.805.576
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.111.005
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|32.362.571
|% 9,91
|
|ELITE
|18,07
|242.407.279
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,39
|57.355.373
|% -7,77
|
|SANEL
|6,50
|7.013.633
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|26.357.755
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|EREGL
|31,06
|1.583.041.535
|% 1,44
|
|SISE
|15,15
|1.458.604.872
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.173.081.539
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|661.119.987
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8549
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6874
|15,7007
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8522
|18,9468
|% 0,74
|
|Frank
|15,0339
|15,1245
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6999
|3,7184
|% 0,90
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,88
|
|Altın Gr.
|803
|803
|5,89
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.302
|5.441
|8,26
|
|Yarım
|2.563
|2.632
|3,99
|
|Çeyrek
|1.285
|1.316
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37PNSUT
Yüzde 6.08 oranında artışla 19.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 220 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 2 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DOBUR, BURCE, ERBOS, GEDZA, DYOBY