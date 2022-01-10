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***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

10.01.2022 16:04
***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***AGESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AGESA

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991892


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GEDZA 20,04 29.045.062 % 9,99  
BURCE 34,00 6.805.576 % 9,96  
UZERB 56,30 924.446 % 9,96  
ERBOS 136,00 111.111.005 % 9,94  
INTEM 118,70 32.362.571 % 9,91  
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Sterlin 18,8522 18,9468 % 0,74  
Frank 15,0339 15,1245 % 0,39  
Riyal 3,6999 3,7184 % 0,90  
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Altın Ons 1.794 1.794 -1,88  
Altın Gr. 803 803 5,89  
Cumhuriyet 5.313 5.393 -8,00  
Tam 5.302 5.441 8,26  
Yarım 2.563 2.632 3,99  
Çeyrek 1.285 1.316 2,00  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,04  
Gümüş Gr. 9,98 9,99 0,08  
B. Petrol 81,54 81,54 -0,21  
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