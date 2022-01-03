***AGESA* *KRVGD*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 21:12
***AGESA******KRVGD*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRVGD]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31/12/2021 tarihinde KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) payları ile ilgili olarak 12.4942 ortalama fiyattan 1,119,747 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) sermayesindeki sahip olunan paylar 31/12/2021 tarihi itibarıyla % 5 sınırını aşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/12/2021 1.119.747 1.119.747 11.069.322,9 12.189.069,9 % 4,6 % 5,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988343
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1572
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1883
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05779,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 20,05
|Açılış
|: 778,55
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|OSMEN
|25,90
|822.974
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|OSMEN
|25,90
|822.974
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2142
|13,2255
|% 1,20
|
|Euro
|14,9164
|14,9901
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,0241
|18,1145
|% 2,43
|
|Frank
|14,5583
|14,6460
|% 2,54
|
|Riyal
|3,5652
|3,5830
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,43
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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