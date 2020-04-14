***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.04.2020 21:51
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020,13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Nisan 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilen esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 30 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837972
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8211
En Düşük
6,8079
18:057,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4956
En Düşük
7,4578
18:05378,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,65
|Açılış
|: 378,72
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 1,78
|
|Frank
|7,0716
|7,1142
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8087
|1,8177
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.728
|-0,55
|
|Altın Gr.
|378
|379
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.481
|37,40
|
|Tam
|2.488
|2.553
|38,60
|
|Yarım
|1.210
|1.243
|18,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59OSTIM
Yüzde 5.65 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 335, 419 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2960, 6 artarak (% 2.58 ) 117, 702
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GSRAY, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 98, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 14, 069.00 milyon TL de
-
17:58HURGZ
Yüzde 5.36 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 043 adet işlem