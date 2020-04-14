***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020,13.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 Nisan 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilen esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 30 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837972BIST