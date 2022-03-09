***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2022Karar SayısıSPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2021 Ocak – Aralık dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, Faaliyet Raporu ektedir.a)31.12.2021 tarihli Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Mehmet Ercan KUMCU Ali Galip YORGANCIOĞLUDenetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiOnur ÇEVİKEL Evren CankurtaranMali İşler Başkanı (CFO) Mali Kontrol ve Raporlama Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008770BIST