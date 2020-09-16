***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.09.2020Genel Kurul Tarihi 08.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Davet İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 AGHOL_GAM_Invitation_Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Information Document - 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 16.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.10.2020 Perşembe günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul ilan metni, gündem ve vekalet formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875329BIST