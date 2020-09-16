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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.09.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.09.2020
Genel Kurul Tarihi 08.10.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AGHOL Davet İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 AGHOL_GAM_Invitation_Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document - 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.10.2020 Perşembe günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul ilan metni, gündem ve vekalet formu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875329


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Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,30 27,34 0,18  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,06  
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