***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.09.2020 18:24
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.09.2020
Genel Kurul Tarihi 08.10.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AGHOL Davet İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 AGHOL_GAM_Invitation_Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document - 08102020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.10.2020 Perşembe günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul ilan metni, gündem ve vekalet formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875329
BIST