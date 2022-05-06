***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 14:21
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.04.2022
Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2022 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır. • 2021 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %24,64 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,2463716 TL (net 0,2217345 TL) kar payı olmak üzere 60.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. • Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, MUSTAFA ALİ YAZICI, BELİZ CHAPPUIE, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, MEHMET ERCAN KUMCU (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), İZZET KARACA (Bağımsız Üye) ve UĞUR BAYAR'ın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir. • 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. • Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 AGHOL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027181
BIST