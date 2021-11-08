***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.330.898 573.453 1.247.013 996.286DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.086 -6.803 1.851 -17.147Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.453 -4.317 1.016 747Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-68.905 -4.294 1.298 -22.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.272 1.808 -463 4.855Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.272 1.808 -463 4.855Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.755.527 1.295.373 251.314 938.184Yabancı Para Çevrim Farkları4.030.243 2.517.522 404.886 1.520.092Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-182.525 264.580 -12.752 181.746Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.321.853 -1.780.603 -176.366 -899.583Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -248 -3 -248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler229.662 294.122 35.549 136.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri229.662 294.122 35.549 136.177DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.698.441 1.288.570 253.165 921.037TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.029.339 1.862.023 1.500.178 1.917.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.609.997 2.045.073 1.134.366 1.685.074Ana Ortaklık Payları1.419.342 -183.050 365.812 232.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.953.840 12.878.419Finansal Yatırımlar16.494 48.614Ticari Alacaklar5.653.544 3.429.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 16.903 13.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.636.641 3.415.765Diğer Alacaklar307.344 193.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar307.344 193.426Türev Araçlar24.2 199.090 445.282Stoklar6 8.852.344 7.168.883Peşin Ödenmiş Giderler1.112.624 862.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 311.149 309.252Diğer Dönen Varlıklar12.1 930.525 832.784ARA TOPLAM31.336.954 26.168.923Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 0 325.893TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.336.954 26.494.816DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.844 11.189Ticari Alacaklar2.142 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.142 1.792Diğer Alacaklar82.866 58.466İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 6.042 1.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.824 56.850Türev Araçlar24.2 131.829 113.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 465.138 140.891Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 173.414Maddi Duran Varlıklar9 18.763.826 16.370.382Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.450.928 3.390.015Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.918.390 24.707.984Şerefiye11.2 9.509.296 7.012.308Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 20.409.094 17.695.676Peşin Ödenmiş Giderler350.472 466.727Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.613.620 1.209.395Diğer Duran Varlıklar12.2 16.413 134.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.809.468 46.778.177TOPLAM VARLIKLAR86.146.422 73.272.993KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.043.246 5.529.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.797.807 3.576.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.797.807 3.576.550Banka Kredileri2.901.034 2.767.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar896.773 808.589Ticari Borçlar19.432.568 14.286.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 50.276 9.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.382.292 14.277.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar377.583 447.074Diğer Borçlar2.981.444 2.493.190İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.981.444 2.493.190Türev Araçlar24.2 248.093 109.899Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)403.422 389.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 313.940 139.245Kısa Vadeli Karşılıklar947.075 515.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 669.000 330.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar278.075 184.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 494.081 426.656ARA TOPLAM33.039.259 27.913.212Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 70.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.039.259 27.983.618UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.752.675 16.691.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.752.675 16.691.024Banka Kredileri15.842.716 13.894.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.909.959 2.796.708Ticari Borçlar92.463 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar92.463 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.549 9.504Diğer Borçlar25.843 36.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.843 36.122Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 198.175 73.148Türev Araçlar24.2 264.646 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.721 61.942Uzun Vadeli Karşılıklar660.475 558.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 660.475 558.357Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.656.948 3.398.358Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 3.643 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.718.138 21.094.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.757.397 49.078.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.108.999 5.759.657Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)97.540 597.228Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.681 82.879Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.681 82.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.396 -28.322Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.077 111.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.893.031 1.600.269Yabancı Para Çevrim Farkları3.624.643 2.880.137Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.731.612 -1.279.868Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 637.105 638.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.966.787 2.885.997Net Dönem Karı veya Zararı1.183.778 -350.645Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.280.026 18.435.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.389.025 24.194.688TOPLAM KAYNAKLAR86.146.422 73.272.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat59.311.761 45.774.830 23.361.032 18.352.338Satışların Maliyeti-41.675.891 -32.398.103 -16.197.244 -12.601.619TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.635.870 13.376.727 7.163.788 5.750.719BRÜT KAR (ZARAR)17.635.870 13.376.727 7.163.788 5.750.719Genel Yönetim Giderleri-2.401.779 -1.909.280 -854.847 -665.791Pazarlama Giderleri-9.816.923 -7.670.607 -3.617.550 -2.817.525Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.780 -3.828 -2.983 -1.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 892.667 739.018 312.837 247.736Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -1.365.794 -1.198.378 -471.668 -468.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -190.127 -262.996 -24.273 -177.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.744.134 3.070.656 2.505.304 1.867.421Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 1.513.020 563.604 172.601 143.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -246.385 -104.203 -217.681 -23.074FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.010.769 3.530.057 2.460.224 1.987.766Finansman Gelirleri18 2.014.720 1.938.513 563.109 940.021Finansman Giderleri19 -3.809.282 -4.207.927 -1.433.526 -1.550.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.216.207 1.260.643 1.589.807 1.377.261Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-843.121 -571.957 -342.794 -327.716Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -972.772 -642.037 -358.688 -320.220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 129.651 70.080 15.894 -7.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.373.086 688.686 1.247.013 1.049.545DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -42.188 -115.233 0 -53.259DÖNEM KARI (ZARARI)3.330.898 573.453 1.247.013 996.286Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.147.120 807.822 945.705 747.735Ana Ortaklık Payları1.183.778 -234.369 301.308 248.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 5,03540000 -0,48920000 1,23720000 1,23930000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17460000 -0,47320000 0,00000000 -0,21870000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.102.285 7.735.480Dönem Karı (Zararı)3.330.898 573.453Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.373.086 688.686Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.188 -115.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.513.434 5.846.781Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.487.401 2.308.589Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler276.394 125.629Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.609 44.359Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler51.386 57.881Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 212.399 23.389Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler315.991 192.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler236.784 176.055Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.402 12.484Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler59.805 4.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.284.731 1.646.786Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler652.590 1.363.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.343 15.886Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.343 15.886Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 190.127 262.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.3 843.121 571.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-284.005 -139.814Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -284.005 -139.814Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1 -715.233 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-501.340 -501.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.527.763 1.852.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.323.020 -1.100.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.226 -31.304Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.507.151 -836.589Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.973.071 2.597.839Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.310.302 955.244Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.497 116.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler165.290 151.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)221.392 284.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-56.102 -133.322Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.372.095 8.272.487Ödenen Faiz-782.114 -366.036Alınan Faiz300.518 131.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-92.380 -83.248Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-16.055 -11.502Vergi İadeleri (Ödemeleri)-679.779 -207.621YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.802.532 -481.230Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri436.030 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -2.054.434 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-387.618 -134.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri426.510 932.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.250.283 -1.492.926Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27.263 213.963FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.325.012 -4.226.593Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.311 13.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 12.334.393 10.663.478Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -13.651.872 -12.829.970Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-885.584 -919.087Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.864 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-66.986 0Ödenen Temettüler-1.788.014 -236.254Ödenen Faiz-1.643.699 -1.269.123Alınan Faiz322.745 277.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)49.830 73.489YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)974.741 3.027.657Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi108.692 689.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.083.433 3.717.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.857.629 8.908.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.941.062 12.626.007Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.882 541.987 -564.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.901 -3.349 619.281 -561.712 -234.369 -183.050 2.045.073 1.862.023Dönem Karı (Zararı)-234.369 -234.369 807.822 573.453Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.901 -3.349 619.281 -561.712 51.319 1.237.251 1.288.570Sermaye Arttırımı13.007 13.007Kar Payları-460.480 460.480 -734.574 -734.574Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.407 29.407 22 29.429Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -30.744 189.802 3.102.421 -1.425.078 638.852 2.885.997 -234.369 6.029.186 19.112.281 25.141.467Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688Transferler-1.747 -348.898 350.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.074 -55.124 744.506 -451.744 1.183.778 1.419.342 4.609.997 6.029.339Dönem Karı (Zararı)1.183.778 1.183.778 2.147.120 3.330.898Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.074 -55.124 744.506 -451.744 235.564 2.462.877 2.698.441Sermaye Arttırımı2.311 2.311Kar Payları-499.688 429.688 -70.000 -1.104.400 -1.174.400Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması318.217 318.217Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.870 18.870Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -30.396 56.077 3.624.643 -1.731.612 637.105 2.966.787 1.183.778 7.108.999 22.280.026 29.389.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975962BIST