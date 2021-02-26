***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.02.2021 20:22
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 25.02.2021 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştu. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AGHOL_Başvuru_Formu.pdf
EK: 2 AGHOL İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913603
BIST
18:051.471
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|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
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|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
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|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
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|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
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|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
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|YESIL
|151,20
|101.878.769
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|136.070.757
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|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
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|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
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|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
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|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4369
|% 1,15
|
|Euro
|8,9861
|9,0007
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3347
|10,3865
|% 0,64
|
|Frank
|8,1357
|8,1848
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9752
|1,9851
|% 1,05
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-41,96
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|Altın Gr.
|413
|413
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,17
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|B. Petrol
|64,90
|64,90
|-1,22
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