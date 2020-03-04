***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıHolding yurt içi ve yurt dışında toplam 43 yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiş olup, yapılan telekonferanslar dahil 90’ın üzerinde yatırımcı ile görüşmüştür. Ayrıca 2018 yılsonu ve 2019 ilk yarı finansal sonuçlarının yatırımcı ve analistler ile paylaşıldığı iki webcast prezentasyonu düzenlemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754598Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında KAP’ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 10 kapsamında KAP’ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıHer yıl ufak tutarlarda münferit bağışlar yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel Kurul toplantılarına katılım esas sözleşmenin 15. Maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili hüküm bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiDenetçiler, derecelendirme kuruluşları ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Holding bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 48,651.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıHolding’in “www.anadolugrubu.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kâr Dağıtım” başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu’nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu’nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı06/05/2019 0 % 88,82 % 51,18 % 37,64 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Bilgileri Md. 11 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetim” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı mesajlarında yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında "Ücretlendirme Esasları" başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFinansal tabloların 32.3 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 4 3Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 3 3İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması bölümünde sunulmuştur.Yönetim kurulu başkanının adıTuncay Özilhanİcra başkanı / genel müdürün adıHurşit ZorluYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818886Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 kişi, oran %8’dir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTuncay Özilhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - - Evet (Yes)Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - - Evet (Yes)Salih Metin Ecevit İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - - Evet (Yes)Talip Altuğ Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - - Evet (Yes)Tuğban İzzet Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/05/2019 - - Evet (Yes)Efe Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/05/2019 - - Evet (Yes)Dr. Yılmaz Argüden İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 - - Evet (Yes)Rasih Engin Akçakoca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/05/2019 - - Evet (Yes)Ali Galip Yorgancıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/12/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Uğur Bayar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/12/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Fatma Aslı Başgöz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Dr. Mehmet Ercan Kumcu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında "Tazminat Politikası" bulunmaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıMenfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Denetim Komitesi’nin görevleri arasında yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığının, kurulu sistemin işleyip işlemediğinin gözetimi ve ayrıca Şirket’in iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğinin, suiistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığının, suiistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğinin gözden geçirilmesi yer almaktadır. İlaveten Anadolu Grubu çalışanlarının erişimine açık olan bir Etik Kurulu faaliyet göstermektedir.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtik Kurulu Başkanı, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı’dır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek maksadıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından geliştirilen “Bi Fikir” sistemi üzerinden yönetim ile paylaşabilmektedir. Tüm bu çalışmalar grubun iç iletişim portalı olan “AGenda” içerisinde yer almaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüGrup düzeyinde yıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarının önemli çıktılarından bir tanesi de Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibidir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki yedekleri de yukarıda bahsedilen şekilde objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu pozisyonlara bir atama yapılacağı zaman, Grubumuzun Atama Prosedürü kapsamında konu yönetim kurulunun görüş ve onayına sunularak süreç tamamlanır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimiz, İnsan Kaynakları Başkanlığı liderliğinde tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir. Bu politika çerçevesinde şirketimiz çalışanlara, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösterilmektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında “Etik Kurallar” içerisinde bulunmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında "Etik Kurallar" bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYıllık Faaliyet Raporu içerisinde Anadolu Grubu’nda Sosyal Kuruluşlar kısmında bulunmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerEtik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir. Öte yandan, irtikap, rüşvet gibi konularda Denetim Başkanlığı olarak doğrudan bir denetim yapılmamakla birlikte rutin denetimler sırasında bu konularla ilgili yapılan bir tespit ya da üst yönetim tarafından gelen bir talep olursa, Suistimal Denetimi olarak konuyla ilgilenilmektedır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında güncellenmektedir.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Hissedarlar ve Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında "Ortaklık Yapısı" kısmında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler altında Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı ise Faaliyet raporu Diğer bilgiler bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” altında Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun “Diğer Bilgiler” bölümünün altında diğer bilgiler başlığında açıklanmıştır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun “Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik” ve “Anadolu Grubu’nda Çalışma Hayatı” bölümlerinde açıklanmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı10 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların tarihleri dışındaki tarihlerde alınan yönetim kurulu kararları öncesinde yönetim kurulu üyelerine ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli müzakereler sağlanmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 91Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi, belge ve sunumlar, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 3 ila 5 gün önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Esas sözleşme” nin 11. maddesinde belirtilmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunun “Kurumsal Yönetim” başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657773Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kamilhan Süleyman Yazıcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burak Berki Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Mehmet Ercan Kumcu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ali Galip Yorgancıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Aslı Başgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Rasih Engin Akçakoca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Talip Altuğ Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824444BIST