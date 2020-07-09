***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.07.2020 08:53
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2020
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 09.07.2020 tarihi itibariyla (10 üzerinden) 9,56 olarak güncellenmiştir. SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.anadolugrubu.com.tr adresindeki websitesinde yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,83 97,85 99,48 94,36 95,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858086
BIST
10:17119.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 356,93
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:176,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:177,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:17400,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,44
|Açılış
|: 400,35
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|31.728.952
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.284.467
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.574.937
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.541.513
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.175.573
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|9,00
|1.224.145
|% -6,54
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,28
|287.686.878
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|233.580.064
|% 0,00
|
|THYAO
|11,47
|180.992.626
|% 1,41
|
|PETKM
|4,31
|129.030.896
|% 0,70
|
|GARAN
|8,17
|108.881.455
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,28
|287.686.878
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|233.580.064
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|129.030.896
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,86
|44.642.684
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|30.452.247
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6587
|8,7022
|% 0,42
|
|Frank
|7,3014
|7,3454
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,04
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|