***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 16 Mart 2020 tarihi itibariyle göreve başlayan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Çolakoğlu 27 Mart 2020 itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832998BIST