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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.02.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 01.01.2018 0-216-578-85-97 meltem.mentesoglu@anadolugrubu.com.tr
BURAK BERKİ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.02.2018 0-216-578-86-47 burak.berki@anadolugrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERELECENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 701414 - 205796 - 306080
ALPASLAN EMECEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01.08.2014 0-216-578-86-28 alpaslan.emecen@anadolugrubu.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817486


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 29,52 22.780.700 % 20,00  
GYHOL 30,36 20.716.220 % 13,71  
OLMIP 4,47 22.575.114 % 13,16  
RYGYO 9,50 89.644.768 % 13,10  
VESTL 16,27 544.138.014 % 10,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7186 7,7573 % -0,36  
Frank 6,1144 6,1512 % -0,07  
Riyal 1,5914 1,5994 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 7,40  
Altın Gr. 301 301 1,68  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 55,11 55,11 -0,17  
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