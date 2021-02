***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN 31.03.1981 Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi 1KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 03.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.01.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2019 İcrada Görevli Değil Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.85 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2017 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2020 İcrada Görevli Değil Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin erken tespiti komitesi üyesiUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.11.2020 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIKADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIKÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIKEFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 8.460.000,00 8.367.553,57 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIKOYEX HANDELS GmbH GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 22.134.950,00 22.134.950,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3.300.000,00 3.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 220.700.000,00 135.708.430,00 TRY 61,49 BAĞLI ORTAKLIKAND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI,KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ 40.500.000,00 40.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 250.000,00 250.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 106.278.000,00 80.265.902,10 TRY 75,52 BAĞLI ORTAKLIKMH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498.750.145,00 498.750.145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592.105.263,00 254.891.156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84.000.000,00 46.535.401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIKASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARITÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ 150.000.000,00 28.500.000,00 TRY 19,00 İŞ ORTAKLIKLARINot: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907044BIST