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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2022 20:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.03.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 1 Bağımsız Üye Değil
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 03.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BELİZ CHAPPUIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2019 İcrada Görevli Değil Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akiş Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin erken tespiti komitesi üyesi
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding, Toros Tarım ve Tekfen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026024


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