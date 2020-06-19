***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.06.2020 18:20
***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AGHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tuncay Özilhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852105
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,84
|Açılış
|: 383,71
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4419
|8,4842
|% -0,59
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|20,93
|
|Altın Gr.
|384
|384
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.509
|23,00
|
|Tam
|2.559
|2.573
|21,60
|
|Yarım
|1.247
|1.259
|11,50
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,21
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