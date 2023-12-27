***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi hakkında bazı internet siteleri, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra vb. platformlarda birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi gereğince aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur: "Şirketimiz paylarına yatırım yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerin alım-satım kararları kapsamında payların fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak gerilemesi ya da artması söz konusu olabilir. Belirtmek gerekir ki, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak, Şirketimiz faaliyetlerine ve/veya finansal performansına yönelik olmayan haber içerikleriyle Şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır." Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229649BIST