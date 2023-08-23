***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAdabank A.Ş. Hisse Satış İhalesiİhaleyi Açan TarafTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/04/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/05/2023İhale Sonucuİhale bağlı ortaklığımız AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli215.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188798BIST