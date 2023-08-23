***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.08.2023 18:31
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adabank A.Ş. Hisse Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/04/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
İhale bağlı ortaklığımız AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
215.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188798
BIST