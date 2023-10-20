***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 31.250.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.06.2023 1.000.000 0,038 7,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.06.2023 1.000.000 0,038 7,61 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 22.06.2023 1.000.000 0,038 7,74 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.06.2023 850.000 0,033 7,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.06.2023 956.284 0,037 8 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.07.2023 1.000.000 0,038 8,13 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.07.2023 100.000 0,004 8,29 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 07.07.2023 500.000 0,019 8,81 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 10.07.2023 100.000 0,004 9,27 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 11.07.2023 1.000.000 0,038 9,15 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.07.2023 1.000.000 0,038 9,12 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.07.2023 400.000 0,015 10,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.07.2023 1.000.000 0,038 10,6 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.07.2023 399.230 0,015 10,99 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.07.2023 100.000 0,004 11,52 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 24.07.2023 500.000 0,019 11,65 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.07.2023 100.000 0,004 11,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.07.2023 500.000 0,019 11,98 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 02.08.2023 100.000 0,004 12,62 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 08.08.2023 100.000 0,004 12,58 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 24.08.2023 250.000 0,01 13,12 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 05.09.2023 300.000 0,012 13,94 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.09.2023 100.000 0,004 14,25 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.09.2023 278.266 0,011 14,22 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.09.2023 677.841 0,026 13,99 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 02.10.2023 300.000 0,012 14,63 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.10.2023 280.833 0,011 14,51 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.10.2023 500.307 0,019 14,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 09.10.2023 300.000 0,012 14,48 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.10.2023 500.000 0,019 14,4 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 13.10.2023 229.395 0,009 14,15 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 16.10.2023 787.569 0,03 14,14 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.10.2023 389.059 0,015 14,33 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 18.10.2023 700.000 0,027 14,25 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.10.2023 2.200.000 0,085 14,49 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.10.2023 1.600.000 0,062 14,45 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında20.10.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 14,25 TL – 14,51 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,451 TL) toplam 1.600.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 21.098.784 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,8115'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208310BIST