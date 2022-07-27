***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.02.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmişti.İlk 6 aydaki gerçekleşmeler ve önümüzdeki 6 aydaki beklentilerimiz dikkate alınarak 2022 tüm yıl için olan beklentiler ekteki şekilde revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048282BIST