***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.06.2022 17:33
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 30 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verilmiş olup ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da başka bir göstergenin (TÜFE, TLREF vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dâhil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039766
BIST
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|| -41,20
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978,87
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:36
|BMSCH
|10,34
|92.001.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.140.666
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|9.423.634
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,26
|100.405.470
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,32
|147.612.232
|% -6,73
|
|KRTEK
|19,59
|18.791.090
|% -6,45
|
|THYAO
|48,86
|5.110.836.045
|% -1,41
|
|SISE
|21,62
|1.584.260.486
|% -0,18
|
|EREGL
|27,38
|1.347.150.764
|% -1,65
|
|SAHOL
|20,10
|1.250.652.602
|% -0,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,50
|982.540.642
|% -3,23
|
|ODAS
|3,05
|613.402.524
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.000.018
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|365.868.208
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6204
|16,6330
|% 0,65
|
|Euro
|17,4854
|17,5054
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,1808
|20,2820
|% -0,18
|
|Frank
|17,2633
|17,3672
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4074
|4,4295
|% 0,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,32
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.481
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.177
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
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|
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